У Львові затримали матір дитини, яка загинула через падіння з вікна

Матір у цей перебувала вдома у стані алкогольного сп'яніння

Матір у цей перебувала вдома у стані алкогольного сп'яніння

Фото з відкритих джерел

У Львові поліцейські затримали матір 2-річної дівчинки, яка загинула через падіння з вікна квартири, розташованої на восьмому поверсі.

Про це пише RegioNews з посиланням на відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Повідомляється, що трагедія сталася 10 травня. 2-річна дівчинка випала з вікна квартири, розташованої на восьмому поверсі, де вона проживала разом зі своєю 38-річною матір’ю. Внаслідок падіння дитина отримала тілесні ушкодження, від яких померла на місці події.

"Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що дівчинка перебувала у квартирі без нагляду дорослих, оскільки її матір спала у нетверезому стані", - йдеться у повідомленні.

Слідчі поліції повідомили матері загиблої дівчинки про підозру у вчиненні злочину за ст. 166 Кримінального кодексу ("злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування"). Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Раніше повідомлялося, що в Херсоні 21 квітня на проспекті Ушакова водій збив дитину, яка була на пішохідному переході.