14:51  21 квітня
На Прикарпатті медики зіпсували майже 500 доз COVID-вакцини
15:07  21 квітня
На Кіровоградщині в офісі вибухнула граната: є жертви
18:25  21 квітня
В зоні ООС бойовики стріляли із забороненої зброї і застосовували бронетехніку
UA | RU
UA | RU
21 квітня 2021, 16:59 595

У Херсоні на переході збили дитину

21 квітня 2021, 16:59 595
Читайте также на русском языке
Хлопчика з тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізували
Хлопчика з тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізували
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

В Херсоні 21 квітня близько 12:05 на проспекті Ушакова водій збив дитину, яка була на пішохідному переході.

Як повідомили в ГУНП, з тяжкими тілесними ушкодженнями хлопчика госпіталізували, пише RegioNews.

28-річний водій на перехресті збив 10-річного хлопчика, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Наразі він в тяжкому стані у лікарні.

Водій затриманий. Йому інкримінують ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху". Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, на Рівненщині п'яний водій збив пару на скутері. Чоловік помер одразу, а його дружину госпіталізували.

Україна ДТП аварія Херсон аварія

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Квартири, машини та гроші, гроші, гроші. ТОП-3 найцікавіших декларацій голів ОДА
Кіровоградська ОДА вчергове лишилась без керівника. Хто наступний?
Всі публікації »
Віталій Бала
Володимир Фесенко
Ігор Черняк
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua