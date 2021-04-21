У Херсоні на переході збили дитину
Хлопчика з тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізували
Хлопчика з тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізували
В Херсоні 21 квітня близько 12:05 на проспекті Ушакова водій збив дитину, яка була на пішохідному переході.
Як повідомили в ГУНП, з тяжкими тілесними ушкодженнями хлопчика госпіталізували, пише RegioNews.
28-річний водій на перехресті збив 10-річного хлопчика, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Наразі він в тяжкому стані у лікарні.
Водій затриманий. Йому інкримінують ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху". Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події.
Нагадаємо, на Рівненщині п'яний водій збив пару на скутері. Чоловік помер одразу, а його дружину госпіталізували.
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