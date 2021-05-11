Во Львове задержали мать ребенка, который погиб после падения из окна

Мать в это время находилась дома в состоянии алкогольного опьянения

Мать в это время находилась дома в состоянии алкогольного опьянения

Фото из открытых источников

Во Львове полицейские задержали мать 2-летней девочки, которая погибла после падения из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Сообщается, что трагедия произошла 10 мая. 2-летняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже, где она проживала вместе со своей 38-летней матерью. В результате падения ребенок получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

"Во время досудебного расследования полицейские установили, что девочка находилась в квартире без присмотра взрослых, поскольку ее мать спала в нетрезвом состоянии", - говорится в сообщении.

Следователи полиции сообщили матери погибшей девочки о подозрении в совершении преступления по ст. 166 Уголовного кодекса ("злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство"). Санкция статьи предусматривает наказание-ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что в Херсоне 21 апреля на проспекте Ушакова водитель сбил ребенка, который был на пешеходном переходе.