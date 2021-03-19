У Львові бракує реанімаційних та спеціально обладнаних ліжок для COVID-хворих - Садовий

Наступні 2-3 тижні на людей та владу чекає непростий період, вважає мер

Наступні 2-3 тижні на людей та владу чекає непростий період, вважає мер

Фото: з відкритих джерел

Мер Львова Андрій Садовий попередив про складну ситуацію з поширенням коронавірусної інфекції в місті та закликав людей максимально уникати контактів, щоб запроваджений жорсткий карантин дав результат. З 19 березня почав діяти жорсткий карантин у Львові та Львівській області.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, передає RegioNews.

Зараз в лікарнях бракує реанімаційних, спеціально обладнаних ліжок. Звичайних ліжкомісць в комунальних медичних закладах ми маємо 1300, з яких 702 станом на сьогодні зайняті пацієнтами. Наразі резерв ще є, але навантаження дуже велике, кількість медиків не збільшилась", - заявив Андрій Садовий.

За його словами зараз у місті перепрофілюють медичну систему та допомагають госпіталю у Винниках розгорнути додаткові ліжкомісця.

Тому вкотре прошу львів'ян максимально дотримуватись маскового режиму і без лишньої потреби не контактувати з іншими людьми. Адже цей вірус є в 5 разів агресивніший і активніший, ніж був рік тому", - попередив мер.

Нагадаємо, мер Львова Садовий повідомив, що у Львові розгорнуть додаткові госпіталі для COVID-пацієнтів. На першому етапі влада міста планує розгорнути додаткові 366 ліжок.

Також в ОДА припустили, що Львівська область із ймовірністю 90% опиниться в "червоній” зоні. Влада регіону готується до посилення карантину.