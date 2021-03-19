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19 марта 2021, 13:14 9

Во Львове не хватает реанимационных и специально оборудованных коек для COVID-больных - Садовый

19 марта 2021, 13:14 9
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Фото: из открытых источников
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Мэр Львова Андрей Садовый предупредил о сложной ситуации с распространением коронавирусной инфекции в городе и призвал людей максимально избегать контактов, чтобы введенный жесткий карантин дал результат. С 19 марта начал действовать жесткий карантин в Львове и Львовской области.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета, передает RegioNews.

Сейчас в больницах не хватает реанимационных, специально оборудованных коек. Обычных койкомест в коммунальных медицинских учреждениях мы имеем 1300, из которых 702 на сегодня заняты пациентами. Сейчас резерв еще есть, но нагрузка очень большая, количество медиков не увеличилось", - заявил Андрей Садовый.

По его словам, сейчас в городе перепрофилируют медицинскую систему и помогают госпиталю в Винниках развернуть дополнительные койко-места.

Поэтому в очередной раз прошу максимально придерживаться масочного режима и без лишней надобности не контактировать с другими людьми. Ведь этот вирус в 5 раз агрессивнее и активнее, чем был год назад", - предупредил мэр.

Напомним, мэр Львова Садовый сообщил, что во Львове будут развернуты дополнительные госпитали для COVID-пациентов. На первом этапе власти города планирует развернуть дополнительные 366 коек.

Также в ОГА сообщили, что Львовская область с вероятностью 90% окажется в "красной” зоне. Власть региона готовится к ужесточению карантина.

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