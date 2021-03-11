В Львове появилась комиссия для подготовки COVID-госпиталей

Она разработает план создания временных госпиталей для больных коронавирусом

Она разработает план создания временных госпиталей для больных коронавирусом

Рixabay

Во Львове создали медицинскую комиссию. Она разработает план создания временных госпиталей для больных коронавирусом.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook, пишет RegioNews.

Он заявил, что комиссия осмотрит поликлиники и проанализирует пригодность медучреждений для обустройства таких госпиталей.

Власти Львова хотят увеличить количество кроватей для больных коронавирусом, в связи с чем планируют освободить больницы от пациентов с нетяжелыми заболеваниями. Таких пациентов переведут в дневные стационары поликлиник.

В апреле хотят оборудовать дополнительные 700 мест для COVID-пациентов.

Сьогодні депутати міської ради проголосували за створення окремої медичної комісії. Вона має оглянути поліклініки та... Posted by Андрій Садовий on Thursday, March 11, 2021

Напомним, в Ивано-Франковске откроют еще один COVID-госпиталь и остановят троллейбусы.