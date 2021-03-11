В Львове появилась комиссия для подготовки COVID-госпиталей
Во Львове создали медицинскую комиссию. Она разработает план создания временных госпиталей для больных коронавирусом.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook, пишет RegioNews.
Он заявил, что комиссия осмотрит поликлиники и проанализирует пригодность медучреждений для обустройства таких госпиталей.
Власти Львова хотят увеличить количество кроватей для больных коронавирусом, в связи с чем планируют освободить больницы от пациентов с нетяжелыми заболеваниями. Таких пациентов переведут в дневные стационары поликлиник.
В апреле хотят оборудовать дополнительные 700 мест для COVID-пациентов.
Сьогодні депутати міської ради проголосували за створення окремої медичної комісії. Вона має оглянути поліклініки та...Posted by Андрій Садовий on Thursday, March 11, 2021
Напомним, в Ивано-Франковске откроют еще один COVID-госпиталь и остановят троллейбусы.