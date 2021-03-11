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11 марта 2021, 15:46 131

В Львове появилась комиссия для подготовки COVID-госпиталей

11 марта 2021, 15:46 131
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Она разработает план создания временных госпиталей для больных коронавирусом
Она разработает план создания временных госпиталей для больных коронавирусом
Рixabay
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Во Львове создали медицинскую комиссию. Она разработает план создания временных госпиталей для больных коронавирусом.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook, пишет RegioNews.

Он заявил, что комиссия осмотрит поликлиники и проанализирует пригодность медучреждений для обустройства таких госпиталей.

Власти Львова хотят увеличить количество кроватей для больных коронавирусом, в связи с чем планируют освободить больницы от пациентов с нетяжелыми заболеваниями. Таких пациентов переведут в дневные стационары поликлиник.

В апреле хотят оборудовать дополнительные 700 мест для COVID-пациентов.

Сьогодні депутати міської ради проголосували за створення окремої медичної комісії. Вона має оглянути поліклініки та...

Posted by Андрій Садовий on Thursday, March 11, 2021

Напомним, в Ивано-Франковске откроют еще один COVID-госпиталь и остановят троллейбусы.

коронавирус Украина карантин Львов Андрей Садовый

 
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