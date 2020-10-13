Голова Харківської ОДА Кучер перед виборами зробив "пробіжку на камеру"
В інтернеті виклали відео з його "занять фізкультурою"
В інтернеті виклали відео з його "занять фізкультурою"
Голову Харківської ОДА Олексія Кучера засняли під час пробіжки "на камеру", очевидно, для зйомки одного з передвиборних роликів.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відео, опубліковане на одному з місцевих Telegram-каналів.
Кучер знімає чергове кіно. Харківський кінематограф розцвів перед виборами", - йдеться в повідомленні.
На відео видно, як голова ОДА Кучер Олексій робить пробіжку, а перед ним їде знімальна машина з оператором, який знімає все це на камеру.
Раніше повідомлялося, що Кучер підтвердив, що пропонував, щоб в мери Харкова від "Слуги народу" балотувався один з синів нинішнього міського голови Геннадія Кернеса.
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