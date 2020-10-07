На Львовщине полицейские раскрыли "схему" по незаконной вырубке лесов

Фигурантами дела являются должностные лица лесхоза и предприниматели

Фигурантами дела являются должностные лица лесхоза и предприниматели

Фото: Нацполиция

Оперативники управления стратегических расследований в Львовской области раскрыли "схему" хищения особо ценных пород древесины и людей, причастных к ее организации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию области.

Так, установлено, что должностные лица одного из лесхозов региона организовали незаконную рубку леса для дальнейшей реализации древесины предпринимателям, а именно - дуб, ясень, граб, сосна. Для этого злоумышленники подделывали документы относительно объема отведенной в рубку и заготовленной лесопродукции. Продавали предпринимателям не учтенную древесину или лес по заниженной стоимости.

Отмечается, что проведение финансовых операций не отражалось в бухгалтерской отчетности, а полученные средства распределяли между всеми участниками сделки.

В свою очередь субъекты предпринимательской деятельности, приобретая древесину с фиктивными документами о ее происхождении, на своих пилорамах перерабатывали ее в пиломатериалы и экспортировали за границу.

Для установления суммы нанесенного ущерба специалисты экологической инспекции Львовской области проводят фиксирование мест незаконных порубок леса. По предварительным данным, сумма ущерба может составлять более трех миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что полицейские разоблачили группу "черных" лесорубов, которые уничтожали лесные насаждения на территории четырех районов Донецкой области.