17:07  07 октября
Кандидату в мэры Харькова Фельдману подарили почти 100 миллионов гривен
09:49  07 октября
На Луганщине спасатели продолжают тушить последний очаг пожара
12:37  07 октября
Стало известно, сколько уже вернули денег вкладчикам банка "Аркада"
UA | RU
UA | RU
07 октября 2020, 14:59 2

На Львовщине полицейские раскрыли "схему" по незаконной вырубке лесов

07 октября 2020, 14:59 2
Читайте також українською мовою
Фигурантами дела являются должностные лица лесхоза и предприниматели
Фигурантами дела являются должностные лица лесхоза и предприниматели
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Оперативники управления стратегических расследований в Львовской области раскрыли "схему" хищения особо ценных пород древесины и людей, причастных к ее организации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию области.

Так, установлено, что должностные лица одного из лесхозов региона организовали незаконную рубку леса для дальнейшей реализации древесины предпринимателям, а именно - дуб, ясень, граб, сосна. Для этого злоумышленники подделывали документы относительно объема отведенной в рубку и заготовленной лесопродукции. Продавали предпринимателям не учтенную древесину или лес по заниженной стоимости.

Отмечается, что проведение финансовых операций не отражалось в бухгалтерской отчетности, а полученные средства распределяли между всеми участниками сделки.

В свою очередь субъекты предпринимательской деятельности, приобретая древесину с фиктивными документами о ее происхождении, на своих пилорамах перерабатывали ее в пиломатериалы и экспортировали за границу.

Для установления суммы нанесенного ущерба специалисты экологической инспекции Львовской области проводят фиксирование мест незаконных порубок леса. По предварительным данным, сумма ущерба может составлять более трех миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что полицейские разоблачили группу "черных" лесорубов, которые уничтожали лесные насаждения на территории четырех районов Донецкой области.

лес экология деньги полиция вырубка
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Выборы-2020: почему Мелитополю не нужен мэр
Любитель хитрых схем и быстрой езды: топ-скандалы вокруг Сухомлина
Все публикации »
Сергей Гармаш
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Все блоги »