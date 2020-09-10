США ввели санкції проти нардепа Андрія Деркача

Санкції введені за втручання в американські вибори

Санкції введені за втручання в американські вибори

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Мінфін США ввів санкції проти депутата Верховної Ради, який оприлюднив «плівки Порошенка».

Про це повідомила прес-служба американського міністерства, інформує RegioNews.

Нагадаємо, 19 травня позафракційний депутат Ради Андрій Деркач представив на прес-конференції так звані "плівки Порошенка" — записів нібито розмов екс-президента України Петра Порошенка з колишнім віце-президентом США Джо Байденом і колишньому главою Держдепу США Джоном Керрі в 2015 і 2016 роках.

Крім іншого, на записах звучить обіцянка нібито Байдена посприяти траншу в $1 млрд Україні в обмін на звільнення з посади тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна.