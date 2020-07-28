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28 липня 2020, 21:46 1

"Євросолідарність" обрала голову Львівської міської парторганізації

28 липня 2020, 21:46 1
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Ним став Петро Адамик
Ним став Петро Адамик
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У Львові просто неба відбулися загальні збори Львівської міської організації політичної партії «Європейська солідарність».

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності"

Біля Львівського університету для громадськості представили результати праймеріз, а саме голосування відбувалося ще навесні у форматі онлайн.

Враховуючи умови карантину, це було в зумі, але це був цікавий батл, безкомпромісна боротьба. Я переміг, я дуже вдячний, я буду старатися виправдати довіру того великого колективу однодумців, в нас фантастична команда, хоча це була формальність, мене зараз переповнюють емоції насправді від тієї довіри, яку мені сьогодні люди виявили", - сказав Петро Адамик.

Також під час зборів учасники перейменували свою парторганізацію із БПП на "Євросолідарність", обрали ревізора партії, сформували склад ради політсили та оголосили ім’я очільника міського осередку партії.

Нагадаємо, у партійних рейтингах на Львівщині впевнено лідирує "Європейська солідарність".

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