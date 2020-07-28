"Евросолидарность" избрала председателя Львовской городской парторганизации
Во Львове под открытым небом состоялось общее собрание Львовской городской организации политической партии «Европейская солидарность».
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу "Европейской солидарности"
Возле Львовского университета для общественности представили результаты праймериз, а само голосование происходило еще весной в формате онлайн.
Учитывая условия карантина, это было в зуме, но это был интересный батл, бескомпромиссная борьба. Я победил, я очень благодарен, я буду стараться оправдать доверие того большого коллектива единомышленников, у нас фантастическая команда, хотя это была формальность, меня сейчас переполняют эмоции от того доверия, которое мне сегодня люди отдали", - сказал Петр Адамик.
Также во время собрания участники переименовали свою парторганизацию из БПП в "Евросолидарность", избрали ревизора партии, сформировали состав совета политсилы и объявили имя главы городской ячейки партии.
Напомним, в партийных рейтингах на Львовщине уверенно лидирует "Европейская солидарность".