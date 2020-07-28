Голову Лисичанської ВГА повинні призначити протягом двох тижнів – голова ЛОВГА Гайдай
Прізвища ймовірних кандидатів на посаду поки що не називають
Прізвища ймовірних кандидатів на посаду поки що не називають
Влада планує найближчим часом представити план розвитку Лисичанська на короткостроковий і довгостроковий періоди.
Про це заявив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай, передає RegioNews з посиланням на "ОстроВ".
За словами Гайдая, Командувач ООС повинен протягом двох тижнів повинен затвердити кандидатуру голови Лисичанської ВГА задля якісної роботи новоствореної адміністрації. Однак, жодних прізвищ ймовірних кандидатів на посаду глави ВГА Сергій Гайдай не назвав.
Нагадаємо, вчора, 27 липня, військово-цивільна адміністрація створена в Лисичанську Луганської області.
Сьогодні, 28 липня, у Сєвєродонецьку Луганської області також створена військово-цивільна адміністрація.
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