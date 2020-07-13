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13 липня 2020, 20:32 1

На Львівщині дозволили роботу дитсадків, музеїв та бібліотек

13 липня 2020, 20:32 1
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Також дозволили роботу інклюзивно-ресурсних центрів
Також дозволили роботу інклюзивно-ресурсних центрів
Фото з відкритих джерел
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Рішення ухвалили на засіданні обласної комісії з ТЕБ та НС.

Про це інформує RegioNews з посиланням на Львівську ОДА.

Рішення поширюється на дитячі садочки усіх форм власності. Працювати вони мають за окремими протоколами. Водночас заклади дитячого оздоровлення наразі будуть зачинені. Але комісія дозволила роботу базам відпочинку", - йдеться в тексті протоколу.

Окрім того, на Львівщині дозволили працювати закладам культури: бібліотекам, музеям тощо, крім театрів і кінотеатрів. Також поки не дозволені масові культурні заходи.

Подальші послаблення чиновники обіцяють розглянути на наступному засіданні комісії протягом семи днів.

Брифінг за підсумками засідання обласної комісії ТЕБ і НС щодо епідситуації на території Львівщини

Опубліковано Львівська обласна державна адміністрація Понеділок, 13 липня 2020 р.

Нагадаємо, за останніми даними МОЗ, Львівщини немає в переліку областей, які не готові послаблювати карантин.

коронавірус карантин Львів дитячий садок Львівщина культура
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