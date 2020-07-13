На Львовщине разрешили работу детсадов, музеев и библиотек

Также разрешили работу инклюзивно-ресурсных центров

Также разрешили работу инклюзивно-ресурсных центров

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Решение приняли на заседании областной комиссии по ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую ОГА.

Решение распространяется на детские сады всех форм собственности. Работать они должны за отдельными протоколами. В то же время заведения детского оздоровления сейчас будут закрыты. Но комиссия разрешила работу базам отдыха", - говорится в тексте протокола.

Кроме того, на Львовщине разрешили работать учреждениям культуры: библиотекам, музеям и тому подобное, кроме театров и кинотеатров. Также пока не разрешены массовые культурные мероприятия.

Дальнейшие послабления чиновники обещают рассмотреть на следующем заседании комиссии в течение семи дней.

Брифінг за підсумками засідання обласної комісії ТЕБ і НС щодо епідситуації на території Львівщини Опубліковано Львівська обласна державна адміністрація Понеділок, 13 липня 2020 р.

Напомним, по последним данным Минздрава, Львовщины нет в перечне областей, которые не готовы ослаблять карантин.