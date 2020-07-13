На Львовщине разрешили работу детсадов, музеев и библиотек
Решение приняли на заседании областной комиссии по ТЭБ и ЧС.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую ОГА.
Решение распространяется на детские сады всех форм собственности. Работать они должны за отдельными протоколами. В то же время заведения детского оздоровления сейчас будут закрыты. Но комиссия разрешила работу базам отдыха", - говорится в тексте протокола.
Кроме того, на Львовщине разрешили работать учреждениям культуры: библиотекам, музеям и тому подобное, кроме театров и кинотеатров. Также пока не разрешены массовые культурные мероприятия.
Дальнейшие послабления чиновники обещают рассмотреть на следующем заседании комиссии в течение семи дней.
Брифінг за підсумками засідання обласної комісії ТЕБ і НС щодо епідситуації на території ЛьвівщиниОпубліковано Львівська обласна державна адміністрація Понеділок, 13 липня 2020 р.
Напомним, по последним данным Минздрава, Львовщины нет в перечне областей, которые не готовы ослаблять карантин.