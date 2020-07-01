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01 июля 2020, 13:59 7

На Львовщине разрешили работу оздоровительных комплексов

01 июля 2020, 13:59 7
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Также разрешили деятельность санаториев и ресторанов
Также разрешили деятельность санаториев и ресторанов
Фото: из открытых источников
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В городе Трускавце Львовской области комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение открыть с 1 июля санатории, туристические и оздоровительные комплексы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Трускавецкого городского совета.

Начиная с 1 июля 2020 года на территории города позволили следующие смягчения, а именно:

  • деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению (учреждения лечебно-оздоровительной, санаторно-курортной и отдыха и туристической сфер города), массажно-лечебных кабинетов, кроме детских заведений оздоровления.
  • работу учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров, спортивных площадок, стадионов, бассейнов (кроме проведения групповых занятий с количеством участников более 10 человек).
  • деятельность общепита (ресторанов, кафе), в том числе прием посетителей в помещениях (число посетителей в помещении не более 10 человек).
  • работу детских аттракционов только на открытых площадках с соблюдением всех противоэпидемических требований.

Также через значительное ухудшением эпидемиологической ситуации на территории Львовской области, в городе запрещается перевозка пассажиров автомобильным общественным транспортом.

Напомним, по данным Львовского областного лабораторного центра в Трускавце 14 случаев заболевания COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировано 44 998 больных COVID-19, из них за сутки - 664 новых случая. Больше всего новых случаев в Львовской, Закарпатской и Ровенской областях.

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