На Львовщине разрешили работу оздоровительных комплексов

Также разрешили деятельность санаториев и ресторанов

Также разрешили деятельность санаториев и ресторанов

Фото: из открытых источников

В городе Трускавце Львовской области комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение открыть с 1 июля санатории, туристические и оздоровительные комплексы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Трускавецкого городского совета.

Начиная с 1 июля 2020 года на территории города позволили следующие смягчения, а именно:

деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению (учреждения лечебно-оздоровительной, санаторно-курортной и отдыха и туристической сфер города), массажно-лечебных кабинетов, кроме детских заведений оздоровления.

работу учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров, спортивных площадок, стадионов, бассейнов (кроме проведения групповых занятий с количеством участников более 10 человек).

деятельность общепита (ресторанов, кафе), в том числе прием посетителей в помещениях (число посетителей в помещении не более 10 человек).

работу детских аттракционов только на открытых площадках с соблюдением всех противоэпидемических требований.

Также через значительное ухудшением эпидемиологической ситуации на территории Львовской области, в городе запрещается перевозка пассажиров автомобильным общественным транспортом.

Напомним, по данным Львовского областного лабораторного центра в Трускавце 14 случаев заболевания COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировано 44 998 больных COVID-19, из них за сутки - 664 новых случая. Больше всего новых случаев в Львовской, Закарпатской и Ровенской областях.