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18 червня 2020, 20:16 5

Голова Львівської ОДА Козицький сумнівається у результатах рейтингу протидії COVID-19

18 червня 2020, 20:16 5
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Згідно з цим рейтингом Львівщину визнали найгіршою областю в питанні протидії пандемії коронавірусу
Згідно з цим рейтингом Львівщину визнали найгіршою областю в питанні протидії пандемії коронавірусу
Фото: Високий замок
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Голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький, виступаючи під час сесії Львівської обласної ради, прокоментував рейтинг Кабміну за підсумками перевірки облдержадміністрацій щодо виконання рішень уряду про запобігання поширенню COVID-19

Про це пише RegioNews.

Максим Козицький заявив, що має сумніви щодо об’єктивності результатів цього рейтингу і не розуміє, чому його оприлюднили в другій половині червня, якщо складався він ще у квітні.

Зокрема, Козицький вважає, що всі вказівки уряду в області виконали чітко по мірі їх надходження на місця.

Нагадаємо, вчора, 17 червня уряд оприлюднив рейтинг ОДА за виконанням заходів по боротьбі з COVID-19.

Найвищу кількість балів у рейтингу отримали Луганська, Хмельницька, Харківська, Дніпропетровська і Київська ОДА.

Водночас погану оцінку Кабміну отримали Чернігівська, Волинська і Тернопільська ОДА, а найгіршу - Запорізька та Львівська ОДА.

коронавірус карантин рейтинг COVID-19 Львівщина епідемія Максим Козицький
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