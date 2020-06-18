Голова Львівської ОДА Козицький сумнівається у результатах рейтингу протидії COVID-19

Згідно з цим рейтингом Львівщину визнали найгіршою областю в питанні протидії пандемії коронавірусу

Згідно з цим рейтингом Львівщину визнали найгіршою областю в питанні протидії пандемії коронавірусу

Фото: Високий замок

Голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький, виступаючи під час сесії Львівської обласної ради, прокоментував рейтинг Кабміну за підсумками перевірки облдержадміністрацій щодо виконання рішень уряду про запобігання поширенню COVID-19

Про це пише RegioNews.

Максим Козицький заявив, що має сумніви щодо об’єктивності результатів цього рейтингу і не розуміє, чому його оприлюднили в другій половині червня, якщо складався він ще у квітні.

Зокрема, Козицький вважає, що всі вказівки уряду в області виконали чітко по мірі їх надходження на місця.

Нагадаємо, вчора, 17 червня уряд оприлюднив рейтинг ОДА за виконанням заходів по боротьбі з COVID-19.

Найвищу кількість балів у рейтингу отримали Луганська, Хмельницька, Харківська, Дніпропетровська і Київська ОДА.

Водночас погану оцінку Кабміну отримали Чернігівська, Волинська і Тернопільська ОДА, а найгіршу - Запорізька та Львівська ОДА.