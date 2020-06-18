Голова Львівської ОДА Козицький сумнівається у результатах рейтингу протидії COVID-19
Голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький, виступаючи під час сесії Львівської обласної ради, прокоментував рейтинг Кабміну за підсумками перевірки облдержадміністрацій щодо виконання рішень уряду про запобігання поширенню COVID-19
Про це пише RegioNews.
Максим Козицький заявив, що має сумніви щодо об’єктивності результатів цього рейтингу і не розуміє, чому його оприлюднили в другій половині червня, якщо складався він ще у квітні.
Зокрема, Козицький вважає, що всі вказівки уряду в області виконали чітко по мірі їх надходження на місця.
Нагадаємо, вчора, 17 червня уряд оприлюднив рейтинг ОДА за виконанням заходів по боротьбі з COVID-19.
Найвищу кількість балів у рейтингу отримали Луганська, Хмельницька, Харківська, Дніпропетровська і Київська ОДА.
Водночас погану оцінку Кабміну отримали Чернігівська, Волинська і Тернопільська ОДА, а найгіршу - Запорізька та Львівська ОДА.