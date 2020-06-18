Председатель Львовской ОГА Козицкий сомневается в результатах рейтинга противодействия COVID-19

Согласно этому рейтингу Львовщину признали худшей областью в вопросе противодействия пандемии коронавируса

Согласно этому рейтингу Львовщину признали худшей областью в вопросе противодействия пандемии коронавируса

Фото: Высокий замок

Председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий, выступая во время сессии Львовского областного совета, прокомментировал рейтинг Кабмина по итогам проверки облгосадминистраций относительно выполнения решений правительства о предотвращении распространения COVID-19

Об этом пишет RegioNews.

Максим Козицкий заявил, что имеет сомнения относительно объективности результатов этого рейтинга и не понимает, почему его обнародовали во второй половине июня, если его сотавляли еще в апреле.

Вчастности, Козицкий считает, что все указания правительства в области выполнили четко по мере их поступления на места.

Напомним, вчера, 17 июня правительство обнародовало рейтинг ОГА за выполнением мероприятий по борьбе с COVID-19.

Наивысшее количество баллов в рейтинге получили Луганская, Хмельницкая, Харьковская, Днепропетровская и Киевская ОГА.

В то же время плохую оценку Кабмина получили Черниговская, Волынская и Тернопольская ОГА, а наихудшую - Запорожская и Львовская ОГА.