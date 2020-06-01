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01 червня 2020, 13:39 18

У Києві новий спалах коронавірусу: на карантин закрили жіночий монастир

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01 червня 2020, 13:39 18
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В монастирі здійснюють дезінфекцію
Фото: з відкритих джерел
В монастирі здійснюють дезінфекцію

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Свято-Вознесенському Фролівському жіночому монастирі зафіксували спалах коронавірусу. Захворіло 26 монахинь.

Про це він повідомив під час брифінгу, інформує RegioNews.

Найбільше випадків захворювання зафіксували у Подільському районі — 23, Деснянському — 9 та у Дарницькому 8 випадків. Така кількість хворих у Подільському районі зумовлена спалахом захворювання у Свято-Вознесенському Флорівському жіночому монастирі. Там коронавірус на останні кілька днів виявили загалом у 26 монахинь, з них за минулу добу у 22”, — зазначив Кличко.

За його словами, протягом вихідних до лікарень столиці госпіталізували 8 монахинь.

"Я хочу звернутися до всіх: не будьте легковажними і не нехтуйте правилами, бо зараз, коли ми почали вводити послаблення, головне - щоб вірус не вирвався з-під контролю", - звернувся до мешканців столиці мер.

Нагадаємо, у Києві з початку пандемії зафіксовано 3 043 підтверджених випадки захворювання на COVID-19, з них 58 випадків - за останню добу.

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коронавірус карантин мер пандемія церква Віталій Кличко
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