У Києві новий спалах коронавірусу: на карантин закрили жіночий монастир
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Свято-Вознесенському Фролівському жіночому монастирі зафіксували спалах коронавірусу. Захворіло 26 монахинь.
Про це він повідомив під час брифінгу, інформує RegioNews.
Найбільше випадків захворювання зафіксували у Подільському районі — 23, Деснянському — 9 та у Дарницькому 8 випадків. Така кількість хворих у Подільському районі зумовлена спалахом захворювання у Свято-Вознесенському Флорівському жіночому монастирі. Там коронавірус на останні кілька днів виявили загалом у 26 монахинь, з них за минулу добу у 22”, — зазначив Кличко.
За його словами, протягом вихідних до лікарень столиці госпіталізували 8 монахинь.
"Я хочу звернутися до всіх: не будьте легковажними і не нехтуйте правилами, бо зараз, коли ми почали вводити послаблення, головне - щоб вірус не вирвався з-під контролю", - звернувся до мешканців столиці мер.
Нагадаємо, у Києві з початку пандемії зафіксовано 3 043 підтверджених випадки захворювання на COVID-19, з них 58 випадків - за останню добу.
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