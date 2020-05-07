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Валерія Ясницька журналіст info@regionews.ua
07 травня 2020, 14:28 4

На Вінниччині поліцейський у відпустці промишляв розбоєм

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07 травня 2020, 14:28 4
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Правоохоронець допомагав своїм колегам "вибити" збитки за автомобіль
Правоохоронець допомагав своїм колегам "вибити" збитки за автомобіль

Четверо зловмисників увірвалися до двох квартир вінничан, завдали тілесних ушкоджень чотирьом потерпілим, привласнили цінні речі і тікали від поліції на позашляховику.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ Нацполіції Вінницької області.

Вимогу поліцейських про зупинку водій авта проігнорував та на великій швидкості почав тікати. Двох зловмисників зупинили у Жмеринському районі. У Вінниці за встановленими адресами вночі затримали ще двох причетних до злочину.

За попередньою інформацією слідства, 38-річний власник "LEXUS LX 470", якому в березні невідомий пошкодив автомобіль, разом з трьома друзями вирішив компенсувати завдані збитки. Він з’ясував адресу, де, на його думку, мав перебувати чоловік, що пошкодив авто, та увірвався туди з товаришами.

В квартирі перебував власник помешкання та його знайомий. Зловмисники завдали їм тілесних ушкоджень та забрали з квартири усі цінні побутові речі . Постраждав також і сусід, який намагався втрутитися в ситуацію.

Потерпілих нападники примусили сісти в позашляховик. Того ж вечора вони побували ще за однією адресою у м. Вінниці, де проживав чоловік, що міг пошкодити позашляховик. У нього вони також забрали особисті речі з квартири.

Трьох потерпілих зловмисники вивезли на двох автомобілях за місто, де під погрозами примусили написати розписки, що вони не мають претензій. А чоловіка, якого власник позашляховика запідозрив у пошкодження свого авта, змусили написати боргову розписку.

У зловмисників вилучені автомобілі LEXUS LX 470 та "Део" і привласнене майно.

Усі четверо затриманих поміщені до ізолятора тимчасового тримання. Як з’ясувалося, серед зловмисників був працівник одного з райвідділів поліції, який перебував у відпустці. З огляду на це, у відповідності до підслідності, усі матеріали будуть передані до ДБР.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.187 КК України (розбій). Такий злочин карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.


Вінниця Вінницька область поліція кримінальна справа кримінал кримінальна справа
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