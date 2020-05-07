На Вінниччині поліцейський у відпустці промишляв розбоєм
Четверо зловмисників увірвалися до двох квартир вінничан, завдали тілесних ушкоджень чотирьом потерпілим, привласнили цінні речі і тікали від поліції на позашляховику.
Про це повідомили у пресслужбі ГУ Нацполіції Вінницької області.
Вимогу поліцейських про зупинку водій авта проігнорував та на великій швидкості почав тікати. Двох зловмисників зупинили у Жмеринському районі. У Вінниці за встановленими адресами вночі затримали ще двох причетних до злочину.
За попередньою інформацією слідства, 38-річний власник "LEXUS LX 470", якому в березні невідомий пошкодив автомобіль, разом з трьома друзями вирішив компенсувати завдані збитки. Він з’ясував адресу, де, на його думку, мав перебувати чоловік, що пошкодив авто, та увірвався туди з товаришами.
В квартирі перебував власник помешкання та його знайомий. Зловмисники завдали їм тілесних ушкоджень та забрали з квартири усі цінні побутові речі . Постраждав також і сусід, який намагався втрутитися в ситуацію.
Потерпілих нападники примусили сісти в позашляховик. Того ж вечора вони побували ще за однією адресою у м. Вінниці, де проживав чоловік, що міг пошкодити позашляховик. У нього вони також забрали особисті речі з квартири.
Трьох потерпілих зловмисники вивезли на двох автомобілях за місто, де під погрозами примусили написати розписки, що вони не мають претензій. А чоловіка, якого власник позашляховика запідозрив у пошкодження свого авта, змусили написати боргову розписку.
У зловмисників вилучені автомобілі LEXUS LX 470 та "Део" і привласнене майно.
Усі четверо затриманих поміщені до ізолятора тимчасового тримання. Як з’ясувалося, серед зловмисників був працівник одного з райвідділів поліції, який перебував у відпустці. З огляду на це, у відповідності до підслідності, усі матеріали будуть передані до ДБР.
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.187 КК України (розбій). Такий злочин карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.
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