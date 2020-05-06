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06 травня 2020, 17:42 8

Контррозвідка затримала агента ФСБ, який збирав дані про військові винаходи

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06 травня 2020, 17:42 8
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Отримані агентом дані становлять державну таємницю України
ssu.gov.ua
Отримані агентом дані становлять державну таємницю України

Контррозвідка Служби безпеки України затримала агента російської ФСБ, який збирав секретну інформацію про вітчизняні розробки в ракетобудівній галузі.

Про це повідомили RegioNews у прес-центрі СБУ.

Так, співробітниками СБУ був встановлений мешканець Луганщини, який за завданням російської спецслужби вийшов на контакт з військовослужбовцями ЗСУ в районі проведення ООС. За передачу відомостей, які цікавили російську сторону, агент запропонував військовим матеріальну винагороду, про що ті й розповіли СБУ.

Агент ФСБ був затриманий сьогодні, 6 травня, під час спроби передачі месенджером представникам російської спецслужби технічної документації по сучасному ракетному комплексу.

За інформацією СБУ, дані, які повинні були потрапити до російської спецслужби, містять відомості, які складають державну таємницю України. Їх розголошення могло завдати істотної шкоди обороноздатності держави.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину по 1 ч. ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Як раніше повідомлялося, харківським правоохоронцям оголосили підозри в "кришуванні" вирубки лісів. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.


Росія СБУ розвідка крадіжка
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