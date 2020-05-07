На Чернігівщині колишній начальник артскладу торгував боєприпасами з зони ООС
На Чернігівщині СБУ викрила колишнього начальника артскладу, який торгував бойовими засобами ураження.
Про це RegioNews повідомляє із посиланням на Управління Служби безпеки України в Чернігівській області.
Співробітники Управління СБ України в Чернігівській області викрили колишнього начальника складу артилерійського озброєння однієї з військових частин, який намагався налагодити продаж боєприпасів, нелегально вивезених з району проведення ООС. Покупців фігурант підшукував через особисті зв'язки.
Оперативники спецслужби задокументували реалізацію колишнім військовим партії набоїв калібру 7,62 мм. Зловмисника затримали на території військової частини під час спроби збуту понад 300 набоїв до автоматичної вогнепальної зброї.
Вилучені боєприпаси направлено на експертизу.
Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, тривають слідчо-оперативні дії. Перевіряється можлива причетність до протиправної діяльності інших військовослужбовців.
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