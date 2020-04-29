Лоукостер Wizz Air анонсировал запуск пяти новых авиарейсов из Львова
"Крутая новость для Львова и Западной Украины. Львовский аэропорт станет новой базой для лоукостера Wizz Air", - сообщает мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
Для жителей Западной Украины это означает новые рейсы в различные европейские города. Уже анонсировали запуск пяти новых рейсов из Львова в Биллунн (Дания), Таллинн (Эстония), Лиссабон (Португалия), Гамбург (Германия), Щецин (Польша).
#непрокарантин Крутая новость для Львова и Западной Украины. Львовский аэропорт станет новой базой для лоукостера Wizz...Опубликовано Андрей Садовый Среда, 29 апреля 2020 г.
"Риски для проекта, связанные с пандемией, безусловно есть, но в каком бизнесе их сейчас нет? В любом случае желаю Wizz Air успехов в этом начинании", - говорится в сообщении.
Напомним, Украина возобновила авиаперелеты для эвакуации граждан из-за границы. Посольство Украины в Швеции сообщило об открытии продажи билетов для эвакуации украинских граждан, а министр Кулеба анонсировал возвращение граждан Украины из Индии.
Во Львове создали перечень местных производителей. Кампания "Сделано во Львове" направлена на поддержку местного бизнеса в условиях карантина.
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