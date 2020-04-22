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22 квітня 2020, 17:09 7

Миколаївська область стала лідером за динамікою поширення COVID-19

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22 квітня 2020, 17:09 7
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Миколаївська область вийшла в лідери по динаміці поширення коронавирусной інфекції COVID-19 в Україні
Фото: unsplash
Миколаївська область вийшла в лідери по динаміці поширення коронавирусной інфекції COVID-19 в Україні

Про це повідомляється на сайті президента за підсумками наради президента Володимира Зеленського з представниками уряду і правоохоронних органів щодо подолання епідемії COVID-19, передає RegioNews.

"Порівняно велика кількість захворілих за останню добу – 467 осіб – може бути відлунням Великодніх свят. За динамікою поширення захворюваності одне з перших місць посідає Миколаївщина, де за добу зафіксували 41 новий випадок", - сказано в повідомленні.

Зазначимо, що станом на 10:00 21 квітня в Миколаївській області зареєстровано 83 підтверджених випадків COVID-19. Серед них 9 миколаївців. Станом на 10:00 22 квітня число хворих коронавірусом в Миколаївській області збільшилася до 99.

Крім того, з 99 зареєстрованих підтверджених випадків COVID-19 — 23 людини є медичними працівниками. Про це повідомляє управління охорони здоров'я Миколаївської ОДА.

Раніше повідомлялося, що в Миколаївському обласному центрі лікування інфекційних хвороб поскаржилися, що у них немає грошей ні на медикаменти, ні на зарплату, ні на лабораторні дослідження, ні на транспортування трупів


коронавірус карантин Миколаївська ОДА
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