Результати тестів на коронавірус губляться, а трупи вантажимо самі – керівниця лікарні Миколаєва

В Миколаївському обласному центрі лікування інфекційних хвороб немає грошей ні на ліки, ні на зарплату, ні на лабораторні дослідження, ні на транспортування трупів

Фото: Facebook

В Миколаївському обласному центрі лікування інфекційних хвороб немає грошей ні на ліки, ні на зарплату, ні на лабораторні дослідження, ні на транспортування трупів

Про це написала на своїй сторінці в Facebook головний лікар центру Світлана Федорова, передає RegioNews. За її словами, в лікарню не дійшли гроші, за виділення яких проголосували на сесії обласної ради. Тим часом, як лікарня не знає де шукати гроші, їм доводиться щодня готувати "гору непотрібних документів", які від них вимагають у штабах по ліквідації наслідків НС. "Результати ПЛР пацієнтам лікарні продовжують видаватися на 2 - 3 добу. Вчора вранці, 21.04.20 відправили 4 зразка, отримали відповідь на 3 сьогодні. Де четвертий - домогтися відповіді не можу вже півдня. Те, що в прес-релізах пишеться недостовірна інформація, про це писала-говорила, нуль реакції", - заявила вона. Крім того, співробітники обласного центру лікування інфекційних хвороб змушені були самі вантажити труп померлої пацієнтки від коронавіруса. "Розпорядження Трайтлі (Олександра Трайтлі - заступника голови ОДА і за сумісництвом керівника робіт з ліквідації наслідків НС – ред.) від 16.04.20 №20 прямо суперечать Постанові головного санітарного лікаря №4 від 27.03.20, але це теж нікому не цікаво. Померлих пацієнтів від коронавіруса не повинні вантажити на машини медсестри і лікарі реанімації та інші медпрацівники. І "керівник медустанови" не має. І в мішки не медсестри реанімації пакують (хоча нашим довелося - адже так наш головний обласний розпорядився). Для інформації головному – пакують в морзі (відділенні патанатомії). А в морг доставляє - ритуальна служба. Вона ж – вантажить", - написала вона. Варто додати, що Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб став одним з чотирьох медустанов, де в області лікують хворих на коронавірус. Крім нього, ще є Первомайська центральна районна лікарня, міська лікарня № 1 та міський пологовий будинок № 1.

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