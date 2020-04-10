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Валерия Ясницкая
журналист
10 апреля 2020, 12:48 9

В райцентрах Львовской области учителям урезали зарплату, а мэрию отправили в неоплачиваемый отпуск

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10 апреля 2020, 12:48 9
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Из-за недостатка средств в местных бюджетах чиновники Бориславского горсовета предупредили педагогов о новых условиях оплаты труда в условиях "простоя", а в Дрогобыче руководство города отправили в отпуска за свой счет
Фото: 5.ua
Из-за недостатка средств в местных бюджетах чиновники Бориславского горсовета предупредили педагогов о новых условиях оплаты труда в условиях "простоя", а в Дрогобыче руководство города отправили в отпуска за свой счет

Об уменьшении заплати педагогам сообщила в Facebook Вероника Телефанко, обнародовав соответствующий документ.

"На родине школы закрыли на простой, хотя дети, учителя и интернет в наличии, и нет никаких организационных ни технических причин прекращать "производственный процесс", – отметила Телефанко.

Отдел образования Бориславского городского совета издал распоряжение о введении простоя для учреждений образования г. Борислав и пгт. Сходница на время карантина, согласно которому работникам образования приказали начислять лишь две трети должностного оклада. Документ подписала начальник отдела образования Бориславского городского совета Элла Качмарик.

В распоряжении говорится о том, чтобы с 7 апреля ввести простой для всех учреждений образования Борислава и пгт Сходница. "Оплату труда работникам учреждений образования во время простоя производить согласно ст.113 п.1 Кзот, где предусмотрено оплату простоя не по вине работника, в том числе в связи с карантином, установленным Кабинетом Министров Украины, в размере 2/3 должностного оклада (ставки заработной платы)", – говорится в документе.


Тем временем, в другом райцентре Львовской области из-за ухудшения финансовой ситуации, вызванной введением карантина и с целью экономии бюджетных средств работники исполнительного комитета Дрогобычского городского совета идут в отпуск без сохранения заработной платы. В такой же отпуск пойдет и руководство города.

Эту информацию опубликовали на официальном сайте Дрогобычского городского совета.

"Ситуация, которая сложилась, требует ограничения финансовых расходов. Введение карантина негативно отразилось на финансовой деятельности не только коммунальных предприятий города, но и исполнительного комитета городского совета. Мы рассмотрели возможность недельного неоплачиваемого отпуска для служащих горсовета. Работники с пониманием отнеслись к ситуации и согласились на неделю бесплатного отпуска, во время которой будут выходить поочередно. Однако, несмотря на официальный отпуск, служащие будут выполнять свои функции дистанционно", – прокомментировал ситуацию заместитель городского головы Дрогобыча Владимир Коцюба.

Добавим, ранее со своих зарплат служащие горсовета Дрогобыча собрали более 500 тысяч гривен на закупку медоборудования для Стебницької городской больницы, куда в случае вспышки коронавируса будут госпитализировать инфицированных больных.

Раньше, мэр Каменца-Подольского и весь исполком ушли в отпуск за свой счет через пустой бюджет.


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