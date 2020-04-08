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08 квітня 2020, 17:01 12

Львівщина: новопризначені заступники голови ОДА є працівниками його ж компаній

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08 квітня 2020, 17:01 12
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Андрій Годик став першим заступником голови ОДА, Юрій Бучко обійняв посаду заступника
Максим Козицький, фото із Facebook
Андрій Годик став першим заступником голови ОДА, Юрій Бучко обійняв посаду заступника

Про це RegioNews із посиланням на Leopolis.

Кабінет міністрів погодив призначення Андрія Годика першим заступником голови Львівської облдержадміністрації, а також Юрія Бучка на посаду заступника.

Рішення прийняли під час засідання Кабміну сьогодні, 8 квітня.

Годик та Бучко раніше подали до НАЗК свої декларації.

Андрій Годик у декларації вказав основним місцем роботи ТзОВ "Еко-Оптіма". Також за сумісництвом зазначено підприємства "Західнадрасервіс", ПП "Нордік", "Радехівська сонячна станція", ТОВ "Бурова компанія "Горизонти" та інші компанії з однієї структури.

Юрій Бучко у декларації вказав, що працює в ПП "Нордік", "Самбірській сонячній станції – 2", ТОВ "Бориславська сонячна станція", ТОВ "Карпатський вітер", ТОВ "Бурова компанія "Горизонти" та інших.

Варто додати, що голова Львівської ОДА Максим Козицький володіє невеликими частками у сімейних компаніях, серед яких ТОВ "Еко-Оптіма", ТОВ "Самбірська сонячна станція", ТОВ "Бориславська сонячна станція", ТОВ "Бурова компанія "Горизонти".

Андрій Годик, фото із Facebook.

Юрій Бучко, фото із Facebook.

Читайте також: Максим Козицький. Досьє.


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