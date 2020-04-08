Львівщина: новопризначені заступники голови ОДА є працівниками його ж компаній
Про це RegioNews із посиланням на Leopolis.
Кабінет міністрів погодив призначення Андрія Годика першим заступником голови Львівської облдержадміністрації, а також Юрія Бучка на посаду заступника.
Рішення прийняли під час засідання Кабміну сьогодні, 8 квітня.
Годик та Бучко раніше подали до НАЗК свої декларації.
Андрій Годик у декларації вказав основним місцем роботи ТзОВ "Еко-Оптіма". Також за сумісництвом зазначено підприємства "Західнадрасервіс", ПП "Нордік", "Радехівська сонячна станція", ТОВ "Бурова компанія "Горизонти" та інші компанії з однієї структури.
Юрій Бучко у декларації вказав, що працює в ПП "Нордік", "Самбірській сонячній станції – 2", ТОВ "Бориславська сонячна станція", ТОВ "Карпатський вітер", ТОВ "Бурова компанія "Горизонти" та інших.
Варто додати, що голова Львівської ОДА Максим Козицький володіє невеликими частками у сімейних компаніях, серед яких ТОВ "Еко-Оптіма", ТОВ "Самбірська сонячна станція", ТОВ "Бориславська сонячна станція", ТОВ "Бурова компанія "Горизонти".
Андрій Годик, фото із Facebook.
Юрій Бучко, фото із Facebook.
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