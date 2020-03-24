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24 березня 2020, 13:09 3

На Львівщині вилучили 75 тисяч пляшок алкоголю з підробленими акцизними марками

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24 березня 2020, 13:09 3
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Перевіряється причетність до "схеми" представників правоохоронних органів
Фото: УСБУ
Перевіряється причетність до "схеми" представників правоохоронних органів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Управління Служби безпеки України в Львівській області.

Організували оборудку власники та керівники одного з приватних лікеро-горілчаних заводів регіону. Вони налагодили виробництво необлікованої продукції, яку маркували підробленими марками акцизного збору. Товар реалізовували через роздрібні торговельні мережі Львівської області.

Правоохоронці провели понад 25 обшуків у місцях виготовлення, зберігання та реалізації необлікованих підакцизних напоїв, а також за адресами проживання осіб, причетних до протиправної діяльності. Вилучено понад 75 тисяч пляшок продукції, на які було нанесено акцизні марки із ознаками підроблення, готівку в різній валюті на загальну суму понад 2 мільйони у гривневому еквіваленті, а також записи чорнової бухгалтерії.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до протиправного механізму. Перевіряється можлива участь в оборудці представників правоохоронних органів.

Нагадаємо, у Львові затримали чотирьох молодиків, яких звинувачують у стрілянині. В одного з затриманих виявили предмет, схожий на стартовий пістолет.

У Львові з 5 поверху лікарні швидкої допомоги вистрибнув чоловік. Пацієнт помолився, а потім відчинив вікно і вистрибнув. Від отриманих травм чоловік помер.


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