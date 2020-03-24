На Львівщині вилучили 75 тисяч пляшок алкоголю з підробленими акцизними марками
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Управління Служби безпеки України в Львівській області.
Організували оборудку власники та керівники одного з приватних лікеро-горілчаних заводів регіону. Вони налагодили виробництво необлікованої продукції, яку маркували підробленими марками акцизного збору. Товар реалізовували через роздрібні торговельні мережі Львівської області.
Правоохоронці провели понад 25 обшуків у місцях виготовлення, зберігання та реалізації необлікованих підакцизних напоїв, а також за адресами проживання осіб, причетних до протиправної діяльності. Вилучено понад 75 тисяч пляшок продукції, на які було нанесено акцизні марки із ознаками підроблення, готівку в різній валюті на загальну суму понад 2 мільйони у гривневому еквіваленті, а також записи чорнової бухгалтерії.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до протиправного механізму. Перевіряється можлива участь в оборудці представників правоохоронних органів.
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