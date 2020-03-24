Во Львовской области изъяли 75 тысяч бутылок алкоголя с поддельными акцизными марками
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Управление Службы безопасности Украины во Львовской области.
Организовали сделку собственники и руководители одного из частных ликеро-водочных заводов региона. Они наладили производство неучтенной продукции, которую маркировали поддельными марками акцизного сбора. Товар реализовывали через розничные торговые сети Львовской области.
Правоохранители провели более 25 обысков в местах изготовления, хранения и реализации неучтенных подакцизных напитков, а также по адресам проживания лиц, причастных к противоправной деятельности. Изъято более 75 тысяч бутылок продукции, на которые были нанесены акцизные марки с признаками подделки, наличные в разной валюте на общую сумму свыше 2 миллионов в гривневом эквиваленте, а также записи черновой бухгалтерии.
Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, с целью использования при продаже товаров, сбыта, а также сбыт незаконно изготовленных, полученных или поддельных марок акцизного налога) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к противоправному механизма. Проверяется возможное участие в сделке представителей правоохранительных органов.
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