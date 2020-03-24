13:38  24 марта
Минздрав призвал украинцев носить медицинские маски
13:20  24 марта
Кличко допустил усиление карантина в Киеве
14:50  24 марта
Олимпийские игры-2020 перенесли на год
UA | RU
UA | RU
24 марта 2020, 13:09 6

Во Львовской области изъяли 75 тысяч бутылок алкоголя с поддельными акцизными марками

Читайте також
українською мовою
24 марта 2020, 13:09 6
Читайте також українською мовою
Проверяется причастность к "схеме" представителей правоохранительных органов
Фото: УСБУ
Проверяется причастность к "схеме" представителей правоохранительных органов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Управление Службы безопасности Украины во Львовской области.

Организовали сделку собственники и руководители одного из частных ликеро-водочных заводов региона. Они наладили производство неучтенной продукции, которую маркировали поддельными марками акцизного сбора. Товар реализовывали через розничные торговые сети Львовской области.

Правоохранители провели более 25 обысков в местах изготовления, хранения и реализации неучтенных подакцизных напитков, а также по адресам проживания лиц, причастных к противоправной деятельности. Изъято более 75 тысяч бутылок продукции, на которые были нанесены акцизные марки с признаками подделки, наличные в разной валюте на общую сумму свыше 2 миллионов в гривневом эквиваленте, а также записи черновой бухгалтерии.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, с целью использования при продаже товаров, сбыта, а также сбыт незаконно изготовленных, полученных или поддельных марок акцизного налога) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к противоправному механизма. Проверяется возможное участие в сделке представителей правоохранительных органов.

Напомним, во Львове задержали четырех молодых людей, которых обвиняют в стрельбе. У одного из задержанных обнаружили предмет, похожий на стартовый пистолет.

Во Львове с 5 этажа больницы скорой помощи выпрыгнул мужчина. Пациент помолился, а затем открыл окно и выпрыгнул. От полученных травм мужчина скончался.


СБУ Львовщина
Во Львовской области распределили полученную из Китая помощь
24 марта 2020, 12:25
Во Львовской области ввели чрезвычайную ситуацию
24 марта 2020, 10:22
СБУ разоблачила чиновников облэнерго, которые "списали" 70 млн гривен
23 марта 2020, 18:23
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
24 марта 2020, 12:19
"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00
Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
19 марта 2020, 19:10
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
21 марта 2020, 10:14
Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
18 марта 2020, 13:00
Последние Популярные
Ульяна Супрун
Андрей Смолий
Геннадий Москаль
Все блоги »
Монополия на власть или бизнес. Кто в Полтаве стремится занять мэрское кресло
24 марта 2020, 12:00
"Удобная" эпидемия: как проводят госзакупки в Житомире
23 марта 2020, 12:00
Все публикации »
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции
20 марта 2020, 11:00
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Все видео »
Грищенко Роман
Глава Сумской областной государственной администрации
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Все досье »