Во Львове с 5 этажа больницы скорой помощи выпрыгнул мужчина

Пациент помолился, а затем открыл окно и выпрыгнул. От полученных травм мужчина скончался

Больница скорой помощи

Пациент помолился, а затем открыл окно и выпрыгнул. От полученных травм мужчина скончался

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет. Сегодня, 24 марта, в 8 часов утра с 5 этажа больницы скорой медицинской помощи на ул. Миколайчука, 9 выпрыгнул мужчина.

Пациент поступил в больницу 22 марта вечером. За это время его общее состояние улучшилось.

"Сегодня утром он пожелал пойти помолиться в часовню, которая есть у нас в больнице. Пошел туда вместе с женой. После молитвы сказал, что хочет подышать воздухом. Открыл окно и выпрыгнул. Жена и медсестра не смогли его задержать. От полученных травм он скончался на месте. Мужчине было 72 года", - рассказала медицинский директор по лечебной работе городской клинической больницы скорой медицинской помощи Леся Кобецкая.

В больнице работает полиция, также здесь проводят свое расследование.

Напомним, такси 579 будет возить медиков бесплатно. К инициативе "Подвези врача" подключилась служба такси 579. Она будет предоставлять бесплатные услуги довоза врачей во время карантина.

С 24 марта во Львовской области ввели чрезвычайную ситуацию.