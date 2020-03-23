Одеський банк крові може спорожніти через карантин – медики

Одесити перестали приходити на станцію переливання крові через обмеження, які передбачає карантин

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Одесити перестали приходити на станцію переливання крові через обмеження, які передбачає карантин

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Украинскую Службу Информации.

Одеський банк крові може спорожніти через різке зниження донорської активності. Зараз в день, за даними лікарів, кров здають до 12 людей, і цього катастрофічно мало. Зазвичай кров здавали від 50 до 60 людей в день. Тому медики просять про допомогу, і закликають донорів поповнити загальні запаси – адже якщо введуть більш жорсткі карантинні заходи, виникне гострий дефіцит.

Завідуюча відділом комплектації донорів Одеської обласної станції переливання крові Марина Ткаченко зазначила, що ситуація критична – під час карантину через коронавирусну інфекцію, в умовах, коли медики і МОЗ просять самоізолюватися, донори перестали приходити здавати кров.

"Розділяють пандемію на дві фази: фазу географічних обмежень і фазу, коли йде масове зараження, інфікування населення. На даний час Україна знаходиться на першій фазі обмеження. Це означає, що ми можемо у донора запитати, чи був він в контакті з тими, хто повернувся з-за кордону, виїжджав він сам за кордон в останні два тижні, чи є у нього вдома хворі, і коли він хворів останнього разу, – зазначила Марина Ткаченко.

За її словами, зараз потрібно підготувати максимальну кількість крові для людей, які потребують термінового переливання.

Якщо в Україні настане друга фаза пандемії, медики не зможуть брати кров – адже в цей період люди можуть бути інфіковані і не знати про це через значний термін інкубаційного періоду.

"Якщо розглядати другу фазу, є ймовірність того, що кров хворої людини зможе потрапити в організм того, кому будуть робити переливання. Поки офіційно жодного випадку в світі немає передачі коронавіруса від донорської крові, але це в кінцевому підсумку можливо", – пояснила лікар.

Зараз медики обласної станції просять усіх донорів максимально підключитися, щоб наповнити банк крові.

Здати кров можна за адресою: Бісквітний провулок, 2/3. Телефон реєстратури: +38(048)7760467.

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