Во Львове у двух человек подтверждено COVID-19
На утро 23 марта по результатам тестов у 2 человек подтвержден диагноз коронавирус, передает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.
"За все время карантина обратилось 104 человека. Из них 61 человек сейчас в больнице, 32 — на самоизоляции, 11 человек уже выписали. Мы имеем на сегодня два подтвержденных факта. Один человек — это врач, и по состоянию на сейчас он уже фактически выздоровел. По еще одному лицу информация уточняется", - сообщил городской председатель Львова Андрей Садовый.
Напомним, по данным Центра общественного здоровья по состоянию на 22:30 часов 22 марта в Украине есть 73 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.
Сейчас в Украине коронавирусную болезнь выявлено в:
Днепропетровская область — 2;
Донецкая область — 1;
Житомирская область — 2 (1 летальный);
Ивано-Франковская область — 5 (1 летальный), из которых 3 за последние сутки;
Киев — 29 (из них 20 выявлено за последние сутки);
Киевская область — 5, из которых 1 за последние сутки;
Львовская область — 2, из которых 1 за последние сутки;
Тернопольская область — 1;
Черновицкая область — 25 (1 летальный);
Черкасская — 1 подтвержден за последние сутки
В Львовской области более 300 млн гривен мобилизовали на противодействие COVID-19. Это средства из местных бюджетов, бизнеса и других источников.
В аэропорту Львова измеряют температуру тепловизором. При повышении температуры система сообщает звуковым сигналом.
- 16:01 23 марта В Запорожской области разоблачили наркоторговцев
- 15:57 23 марта Коронавирус: за границей лечатся 18 украинцев, 155 - на карантине - МИД
- 15:50 23 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 15:18 23 марта Служители кафедрального собора в Черновцах игнорируют соблюдение карантина
- 15:05 23 марта В Киевской области подтвердили коронавирус у пяти человек - ОГА
- 14:52 23 марта Глава Минздрава Илья Емец уходит в отставку - источники
- 15:50 23 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:00 20 марта "Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
- 08:34 19 марта Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
- 19:10 19 марта Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
- 10:14 21 марта Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
- 13:00 18 марта Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ