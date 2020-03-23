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23 марта 2020, 12:14 2

Во Львове у двух человек подтверждено COVID-19

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23 марта 2020, 12:14 2
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Один из госпитализированных — врач, он уже почти выздоровел
Фото иллюстративное
Один из госпитализированных — врач, он уже почти выздоровел

На утро 23 марта по результатам тестов у 2 человек подтвержден диагноз коронавирус, передает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.

"За все время карантина обратилось 104 человека. Из них 61 человек сейчас в больнице, 32 — на самоизоляции, 11 человек уже выписали. Мы имеем на сегодня два подтвержденных факта. Один человек — это врач, и по состоянию на сейчас он уже фактически выздоровел. По еще одному лицу информация уточняется", - сообщил городской председатель Львова Андрей Садовый.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья по состоянию на 22:30 часов 22 марта в Украине есть 73 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

Сейчас в Украине коронавирусную болезнь выявлено в:

Днепропетровская область — 2;
Донецкая область — 1;
Житомирская область — 2 (1 летальный);
Ивано-Франковская область — 5 (1 летальный), из которых 3 за последние сутки;
Киев — 29 (из них 20 выявлено за последние сутки);
Киевская область — 5, из которых 1 за последние сутки;
Львовская область — 2, из которых 1 за последние сутки;
Тернопольская область — 1;
Черновицкая область — 25 (1 летальный);
Черкасская — 1 подтвержден за последние сутки

В Львовской области более 300 млн гривен мобилизовали на противодействие COVID-19. Это средства из местных бюджетов, бизнеса и других источников.

В аэропорту Львова измеряют температуру тепловизором. При повышении температуры система сообщает звуковым сигналом.


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