Во Львове у двух человек подтверждено COVID-19

Один из госпитализированных — врач, он уже почти выздоровел

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Один из госпитализированных — врач, он уже почти выздоровел

На утро 23 марта по результатам тестов у 2 человек подтвержден диагноз коронавирус, передает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.

"За все время карантина обратилось 104 человека. Из них 61 человек сейчас в больнице, 32 — на самоизоляции, 11 человек уже выписали. Мы имеем на сегодня два подтвержденных факта. Один человек — это врач, и по состоянию на сейчас он уже фактически выздоровел. По еще одному лицу информация уточняется", - сообщил городской председатель Львова Андрей Садовый.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья по состоянию на 22:30 часов 22 марта в Украине есть 73 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

Сейчас в Украине коронавирусную болезнь выявлено в:

Днепропетровская область — 2;

Донецкая область — 1;

Житомирская область — 2 (1 летальный);

Ивано-Франковская область — 5 (1 летальный), из которых 3 за последние сутки;

Киев — 29 (из них 20 выявлено за последние сутки);

Киевская область — 5, из которых 1 за последние сутки;

Львовская область — 2, из которых 1 за последние сутки;

Тернопольская область — 1;

Черновицкая область — 25 (1 летальный);

Черкасская — 1 подтвержден за последние сутки

В Львовской области более 300 млн гривен мобилизовали на противодействие COVID-19. Это средства из местных бюджетов, бизнеса и других источников.

В аэропорту Львова измеряют температуру тепловизором. При повышении температуры система сообщает звуковым сигналом.