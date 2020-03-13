Львівська облрада вважає передчасним створення нових ОТГ

Депутати просять не допустити розподілу Львівської області

Фото із сайту Львівської ОР

Депутати просять не допустити розподілу Львівської області

Учора, 12 березня, депутатський корпус обласної ради прийняв звернення до Кабінету Міністрів України щодо формування адміністративно-територіального устрою Львівської області, інформує RegioNews посилаючись на пресслужбу.

В області виникло багато запитань щодо формування перспективного плану територій громад та завершення процесу децентралізації.

"Подальший успішний розвиток України залежить від якості проведених реформ, у тому числі й адміністративно-територіальної. Проте така реформа має реалізовуватися на основі всебічних, економічно обґрунтованих розрахунків, з урахуванням історичних, ментальних, соціальних та культурних чинників", - йдеться у зверненні.

Обласна рада підтримує уже створені та успішно діючі спроможні територіальні громади Львівщини, однак, беручи до уваги конфліктні та проблемні ситуації в багатьох районах області, зокрема у місті Львові, питання залишається не врегульованим.

"Вважаємо, що передчасним є створення нових об’єднаних територіальних громад із населенням у 2 – 4 тисячі мешканців. Задля запобігання виникненню неузгоджених ситуацій між громадами, просимо не допустити розподілу Львівської області", – йдеться у зверненні.

Як раніше повідомлялося, 3 березня у Львові протестували проти формування ОТГ, люди вимагали повернути Перспективний план формування територій у Львівській області на доопрацювання.

Голова облдержадміністації Максим Козицький запевнив присутніх, що Львівщина формуватиме ОТГ за принципом спроможності громади. Представникам ОТГ він запропонували написати пропозиції та зауваження щодо формування територій.

Нагадаємо, додаткових 5 мільйонів виділили на боротьбу з коронавірусом на Львівщині під час сесійного засідання облади. За ці кошти придбають обладнання для інфекційної лікарні.