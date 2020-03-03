У Львові протестують проти формування ОТГ в області

Люди вимагають повернути Перспективний план формування територій у Львівській області на доопрацювання

Фото та відео Четверта студія

Люди вимагають повернути Перспективний план формування територій у Львівській області на доопрацювання

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Четверту студію.

Сьогодні, 3 березня, перед входом до Львівської облдержадміністрації на вул.Винниченка, 18, відбувається масштабна акція протесту.

Люди вимагають невідкладно повернути Перспективний план формування територій громад у Львівській області на доопрацювання. Вжити заходів для врегулювання проблем об’єднання громад шляхом проведення додаткових консультацій. Сформувати нову групу з дооопрацювання Перспективного плану.

До складу робочої групи повинні входити 25 % – представники громад, 25 % – депутати обласної ради, 25% – експерти, і 25 % – представники ЛОДА.

Перспективний план пропонуюють доопрацювати до 17 березня.

До акції приєднались жителі сіл Сокільники, Годовиці, Басівки, Мурованської ОТГ, Дублян, Малехова, Грибовичів, Куровичів, Волицької ОТГ, Новострілищанської ОТГ, Соснівки та інші громади Львівщини.

21 лютого 2020 року в ЛОДА відбулось засідання міжвідомчої робочої групи з питань формування громад у Львівській області. Засідання було перервано та закрито, тому питання внесення, зокрема, Сокільницької ОТГ до Перспективного плану Львівської області не було розглянуто на цьому засіданні, як і багато інших питань.