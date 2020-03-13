Львовский облсовет считает преждевременным создание новых ОТГ
Вчера, 12 марта, депутатский корпус областного совета принял обращение к Кабинету Министров Украины относительно формирования административно-территориального устройства Львовской области, информирует RegioNews посылаясь на пресслужбу.
В области возникло много вопросов по формированию перспективного плана территорий общин и завершения процесса децентрализации.
"Дальнейшее успешное развитие Украины зависит от качества проведенных реформ, в том числе и административно-территориальной. Однако такая реформа должна реализовываться на основе всесторонних, экономически обоснованных расчетов, с учетом исторических, ментальных, социальных и культурных факторов", - говорится в обращении.
Областной совет поддерживает уже созданные и успешно действующие самодостаточные территориальные общины Львовской области, однако, принимая во внимание конфликтные и проблемные ситуации во многих районах области, в частности во Львове, вопрос остается не урегулированным.
"Считаем, что преждевременным является создание новых объединенных территориальных общин с населением в 2 – 4 тысячи жителей. Для предотвращения возникновения несогласованных ситуаций между общинами, просим не допустить распределения Львовской области", – говорится в обращении.
Как ранее сообщалось, 3 марта ва Львове протестовали против формирования ОТГ, люди требовали вернуть Перспективный план формирования территорий во Львовской области на доработку.
Председатель облгосадминистации Максим Козицкий заверил присутствующих, что Львовская область будет формировать ОТГ по принципу способности общины. Представителям ОТГ он предложили написать замечания по формированию территорий.
Напомним, дополнительные 5 миллионов выделили на борьбу с коронавирусом во Львовской области во время сессионного заседания облсовета. За эти средства приобретут оборудование для инфекционной больницы.
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