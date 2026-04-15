Перереєстрація житла на Луганщині: окупанти готують нові зміни

Тимчасово окупований Луганськ. Фото: AP

Про це повідомив начальник Луганська ОВА Олексій Харченко, передає RegioNews.

За його словами, наприкінці 2025 року окупаційна влада скоротила термін переоформлення нерухомості за російським законодавством до півтора року, встановивши кінцеву дату – 1 липня 2026 року.

Втім, як зазначив Олексій Харченко, скорочення строків не призвело до збільшення кількості охочих переоформлювати майно та отримувати російські паспорти.

"Тому наразі росіяни знов хочуть повернутися до встановлених раніше термінів – дозволити відповідні операції до 2028 року", – заявив він.

Раніше окупаційна адміністрація повідомляла про так звану "націоналізацію" близько 50 тисяч квартир на тимчасово окупованій території Луганщини через нібито борги за комунальні послуги. Також заявлялося, що несплата комуналки протягом року може стати підставою для вилучення житла.

Нагадаємо, торік очільник Кремля Путін підписав закон, який надає так званим "адміністраціям" на окупованих територіях право вилучати житло українців, які виїхали з цих районів.