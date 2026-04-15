15 квітня 2026, 08:25

Окупанти знищили у Маріуполі унікальну дерев'яну школу

Фото: Маріупольська міська рада
У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники знищили унікальну історичну пам'ятку – Гоголівську дерев'яну школу, зведену 1911 року

Про це повідомила Маріупольська міська рада, передає RegioNews.

Будівля була рідкісним зразком дерев’яної архітектури початку ХХ століття. До повномасштабного вторгнення вона зберігала свою автентичність і мала значну культурну цінність для Маріуполя.

Про те, що школи більше не існує, повідомив історик і науковець Маріупольського державного університету, співзасновник Маріупольського історико-просвітницького товариства "Кальміус" Вадим Коробка.

Як зауважили у міськраді, в Маріуполі окупанти продовжують знищувати історичні та культурні об’єкти.

Раніше повідомлялося про плани демонтажу значної частини Центрального історичного району Маріуполя під забудову котеджів для громадянРФ. Також окупанти вивозили сотні музейних артефактів із місцевих музеїв.

Нагадаємо, армія РФ знищила пам'ятку архітектури місцевого значення – маєток Харитоненків у селі Кияниця Юнаківської громади на Сумщині. Палац було збудовано у 1890 році.

08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
