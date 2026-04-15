Окупанти знищили у Маріуполі унікальну дерев'яну школу

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники знищили унікальну історичну пам'ятку – Гоголівську дерев'яну школу, зведену 1911 року

Про це повідомила Маріупольська міська рада, передає RegioNews.

Будівля була рідкісним зразком дерев’яної архітектури початку ХХ століття. До повномасштабного вторгнення вона зберігала свою автентичність і мала значну культурну цінність для Маріуполя.

Про те, що школи більше не існує, повідомив історик і науковець Маріупольського державного університету, співзасновник Маріупольського історико-просвітницького товариства "Кальміус" Вадим Коробка.

Як зауважили у міськраді, в Маріуполі окупанти продовжують знищувати історичні та культурні об’єкти.

Раніше повідомлялося про плани демонтажу значної частини Центрального історичного району Маріуполя під забудову котеджів для громадянРФ. Також окупанти вивозили сотні музейних артефактів із місцевих музеїв.

Нагадаємо, армія РФ знищила пам'ятку архітектури місцевого значення – маєток Харитоненків у селі Кияниця Юнаківської громади на Сумщині. Палац було збудовано у 1890 році.