Украинские пограничники показали, как уничтожают российских оккупантов в Луганской области

фото: ГПСУ

Бойцы пограничной комендатуры быстрого реагирования «Шквал» 7 пограничного Карпатского отряда наносят точечные удары по позициям оккупантов на Луганском направлении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В рамках очередной боевой операции наши защитники вывели из строя вражескую технику, средства связи, фортификационные постройки и личный состав противника.

"FPV-дроны работают без пощады – позиции захватчиков превращаются в пожарища. А несколько враждебных БПЛА снова были успешно перехвачены и ликвидированы", – говорится в сообщении.

Ранее бойцы "Шквала" показали, как уничтожают оккупантов в Луганской области.