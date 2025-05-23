Украинские пограничники показали, как уничтожают российских оккупантов в Луганской области
Бойцы пограничной комендатуры быстрого реагирования «Шквал» 7 пограничного Карпатского отряда наносят точечные удары по позициям оккупантов на Луганском направлении
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
В рамках очередной боевой операции наши защитники вывели из строя вражескую технику, средства связи, фортификационные постройки и личный состав противника.
"FPV-дроны работают без пощады – позиции захватчиков превращаются в пожарища. А несколько враждебных БПЛА снова были успешно перехвачены и ликвидированы", – говорится в сообщении.
Ранее бойцы "Шквала" показали, как уничтожают оккупантов в Луганской области.
Россия атаковала Украину 175 дронами и ракетой: сколько сбила ПВОВсе новости »
23 мая 2025, 14:27На Луганщине Силы обороны уничтожили пехоту и технику оккупантов
23 мая 2025, 12:35За сутки ВСУ ликвидировали 1050 россиян, — Генштаб
23 мая 2025, 10:50
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
В Донецкой области пограничники разоблачили подпольный цех по производству контрафактного алкоголя
23 мая 2025, 17:09Во Львове пенсионер ранил ножом двух соседей
23 мая 2025, 16:42Полтора года играла роль переселенки: в Харьковской области разоблачили женщину, которая обворовала государство
23 мая 2025, 16:35Эксперты устанавливают причину масштабного пожара в Тернополе
23 мая 2025, 16:29Ракетный удар по Одессе: погиб человек, еще восемь ранены
23 мая 2025, 16:22Иностранные эксперты учили украинских пограничников, как не брать взятки
23 мая 2025, 16:09В Киевской области получил подозрение мужчина, который до смерти забил женщину
23 мая 2025, 15:57Авария во Львове: столкнулись четыре машины, есть пострадавшие
23 мая 2025, 15:47Эксперт рассказал, почему буферные зоны Путина – это информационный блеф
23 мая 2025, 15:44
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться