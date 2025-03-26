На Луганщині запровадили новий спосіб вручення повісток: що придумали окупанти

У двох райцентрах тимчасово захопленої Луганщини російські окупанти змушують чоловіків оновлювати дані щодо рухомого і нерухомого майна

Про це в Телеграмі повідомив рух спротиву "Жовта стрічка", передає RegioNews.

Зазначається, що в Сватовому та Старобільську районах чоловікам приходять повідомлення з вимогою з’явитися у так звані "реєстраційні центри" й оновити інформацію про майно (квартири, гаражі, машини).

У "реєстраційних центрах" відвідувачів змушують проходити додаткову "звірку" – включно з перевіркою документів, реєстрації та номерів телефонів. У опитаних мобілізаційного віку там же беруть підпис на отримання повістки, повідомляють активісти "Жовтої стрічки".

Нагадаємо, росіяни розпочали нову хвилю рейдів для мобілізації місцевих на ТОТ. Окупанти влаштовують обшуки на підприємствах, шукаючи чоловіків для мобілізації

Окрім того, у тимчасово окупованому Луганську росіяни посилили фільтраційні заходи, що супроводжуються залякуванням населення.