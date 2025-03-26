В Луганской области ввели новый способ вручения повесток: что придумали оккупанты

В двух райцентрах временно захваченной Луганщины российские оккупанты заставляют мужчин обновлять данные о движимом и недвижимом имуществе

Об этом в Телеграмме сообщило движение сопротивления "Желтая лента", передает RegioNews.

Отмечается, что в Сватовом и Старобельском районах мужчинам приходят сообщения с требованием явиться в так называемые "регистрационные центры" и обновить информацию об имуществе (квартиры, гаражи, машины).

В "регистрационных центрах" посетителей заставляют проходить дополнительную "сверку" - включая проверку документов, регистрации и номеров телефонов. У опрошенных мобилизационного возраста там же берут подпись на получение повестки, сообщают активисты "Желтой ленты".

Напомним, россияне начали новую волну рейдов для мобилизации местных на ВТО. Оккупанты устраивают обыски на предприятиях , ища мужчин для мобилизации

Кроме того, во временно оккупированном Луганске россияне ужесточили фильтрационные меры , сопровождающиеся устрашением населения.