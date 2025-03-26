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Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує RegioNews.

"У тимчасово окупованих районах Херсонщини та Запорізької області окупанти влаштовують обшуки на підприємствах, шукаючи чоловіків для мобілізації. Найчастіше – у комунальних установах, де й так критично не вистачає працівників", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під мобілізацію потрапляють і гастарбайтери, яких Росія сама завезла на ТОТ для "відбудови" зруйнованих міст і сіл.

"Причина – величезні втрати армії РФ. Кремль намагається латати "дірки" у штурмових підрозділах за рахунок жителів окупованих територій. Такі дії – грубе порушення міжнародного гуманітарного права. Примусова мобілізація цивільного населення є воєнним злочином", – наголосили в Центрі нацспротиву.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Луганську фіксують нову хвилю фільтраційних заходів, що супроводжуються залякуванням населення.