Росіяни розпочали нову хвилю рейдів для мобілізації місцевих на ТОТ, – ЦНС
Розпочалась нова хвиля рейдів на тимчасово окупованих територіях України для мобілізації місцевих жителів
Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує RegioNews.
"У тимчасово окупованих районах Херсонщини та Запорізької області окупанти влаштовують обшуки на підприємствах, шукаючи чоловіків для мобілізації. Найчастіше – у комунальних установах, де й так критично не вистачає працівників", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під мобілізацію потрапляють і гастарбайтери, яких Росія сама завезла на ТОТ для "відбудови" зруйнованих міст і сіл.
"Причина – величезні втрати армії РФ. Кремль намагається латати "дірки" у штурмових підрозділах за рахунок жителів окупованих територій. Такі дії – грубе порушення міжнародного гуманітарного права. Примусова мобілізація цивільного населення є воєнним злочином", – наголосили в Центрі нацспротиву.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Луганську фіксують нову хвилю фільтраційних заходів, що супроводжуються залякуванням населення.