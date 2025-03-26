13:05  25 березня
У КМІС розповіли, як українці сприймають ідею 30-денного перемир'я
12:48  25 березня
"Кріт" у ЗСУ: військовослужбовцю повідомили про підозру в держзраді
11:29  25 березня
Парламент зняв із порядку денного законопроєкт про розширення повноважень Нацгвардії
UA | RU
UA | RU
26 березня 2025, 02:34

Росіяни розпочали нову хвилю рейдів для мобілізації місцевих на ТОТ, – ЦНС

26 березня 2025, 02:34
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Розпочалась нова хвиля рейдів на тимчасово окупованих територіях України для мобілізації місцевих жителів

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує RegioNews.

"У тимчасово окупованих районах Херсонщини та Запорізької області окупанти влаштовують обшуки на підприємствах, шукаючи чоловіків для мобілізації. Найчастіше – у комунальних установах, де й так критично не вистачає працівників", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під мобілізацію потрапляють і гастарбайтери, яких Росія сама завезла на ТОТ для "відбудови" зруйнованих міст і сіл.

"Причина – величезні втрати армії РФ. Кремль намагається латати "дірки" у штурмових підрозділах за рахунок жителів окупованих територій. Такі дії – грубе порушення міжнародного гуманітарного права. Примусова мобілізація цивільного населення є воєнним злочином", – наголосили в Центрі нацспротиву.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Луганську фіксують нову хвилю фільтраційних заходів, що супроводжуються залякуванням населення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ТОТ мобілізація війна окупанти окупація
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
В Україні подорожчав популярний овоч: експерти назвали причини
26 березня 2025, 02:50
У Києві загорівся житловий будинок
26 березня 2025, 02:05
На узбережжя Одещини винесло морську міну: як її знищили
26 березня 2025, 01:58
У Києві суд залишив без змін вирок чоловіку, який зґвалтував 8-річну падчерку
26 березня 2025, 01:40
В Україні накрили мережу з виробництва підроблених сигарет відомих брендів: вилучили товару на 38 млн грн
26 березня 2025, 01:18
Готувалися до штурму: прикордонники спалили російську бронетехніку в Серебрянському лісі
26 березня 2025, 01:00
"Мустанг" від Bon Jovi: в Україну намагались ввезти авто під виглядом гуманітарки
26 березня 2025, 00:54
Росіяни масовано атакували Кривий Ріг "шахедами": є руйнування
26 березня 2025, 00:35
Задає новий стандарт ведення війни: Федоров показав секретний український дрон "Катран"
26 березня 2025, 00:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Православна церква України
Віктор Шлінчак
Всі блоги »