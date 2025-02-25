Фото: СБУ

Зрадницю з Донецької області приговорили до 15 років ув'язнення. З'ясувалось, що вона передавала росіянам дані ЗСУ з Покровського напрямку

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

15 років ув'язення отримала жінка, яка "зливала" росіянам позиції українських захисників на Донеччині. Відомо, що це 33-річна працівниця будинку культури в місті Новогродівка. Вона передавала ворогу дані про позиції Сил оборони на Покровському напрямку.

За даними правоохоронців, росіян найбільше цікавили геолокації українських блокпостів та артилерійських позицій. Для збору розвідданих зрадниця об'їздила сотні кілометрів у районах Курахового, Мирнограда, Новогродівки, Селидового та Михайлівки.

Відомо, що її завербували через соцмережі. Жінка публікувала антиукраїнські коментарі. Після цього з нею зв'язався представник російської ФСБ та запропонував співпрацю в обмін на "привілеї". Зокрема, обійяв їй "захоплення регіону".

Нагадаємо, раніше СБУ викрила агента РФ серед операторів безпілотників. Зʼясувалось, що 37-річний чоловік за допомогою дронів коригував удари РФ у Хмельницькій області. Він використовував приховану мінікамеру з функцією віддаленого доступу для ФСБ.