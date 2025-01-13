Мешканцям Сіверськодонецька пропонують відмовитися від свого житла

"Власники" тимчасово окупованого Сіверськодонецька наполегливо рекомендують відмовитися від низькоякісних показових ремонтів житла.

Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

За його словами, подібні рекомендації були надані перед початком робіт на одній із багатоповерхівок.

"Порадили жителям скласти письмові заяви щодо можливості не проводити заміну вцілілих вікон, дверей, радіаторів. Тим, хто цього не зробить, обіцяють швидкий демонтаж і монтаж з відповідним результатом, який всі бачили неодноразово, коли підрядники залишають квартири напівзруйнованими" – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на території тимчасово окупованих районів Луганської області, наближених до лінії фронту, росіяни відключили мобільний зв'язок. Місцеві мешканці тепер не в змозі зв'язатися з родичами, знайомими або зателефонувати в лікарню або комунальні служби.