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20 грудня 2024, 14:15

Окупанти залишили жителів Луганщини без мобільного зв'язку

20 грудня 2024, 14:15
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На території тимчасово окупованих районів Луганської області, наближених до лінії фронту, росіяни відключили мобільний зв'язок. Місцеві мешканці тепер не в змозі зв'язатися з родичами, знайомими або зателефонувати в лікарню або комунальні служби.

Як повідомив в своєму Telegram-каналі голова Луганської обласної держадміністрації Артем Лисогор, щоб подзвонити своїм рідним або розв'язати якісь питання, місцеві жителі вимушені їхати за 30-50 кілометрів від своїх населених пунктів.

За його словами, російські оператори зв'язку, які працюють на окупованих територіях, вводять похвилинну тарифікацію.

"Тепер для жителів Лисичанська, Сіверськодонецька, Рубіжного та Кремінної один з операторів ввів похвилинну тарифікацію. Так, мобільний інтернет буде коштувати 12 копійок за мегабайт. Тобто відеозв’язок з родичами обійдеться від 100 рублів. Хвилина розмови по міських номерах – 1,8 рубля, на інші оператори Росії – 3 рублі. За дві-три години активного користування смартфоном вони витратять значно більше, ніж передбачала абонентська плата", – написав Артем Лисогор.

Раніше очільник ОВА повідомляв, що в окупованих районах Луганської області росіяни замість мобільного зв'язку встановлюють таксофони.

Луганська область мобільний зв'язок окупанти Лисогор Артем Володимирович
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