Жителям Северодонецка предлагают отказаться от своего жилья

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"Владельцы" временно оккупированного Северодонецка настоятельно рекомендуют отказаться от низкокачественных показательных ремонтов жилья.

Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор, информирует RegioNews.

По его словам, подобные рекомендации были даны перед началом работ на одной из многоэтажек.

"Посоветовали жителям составить письменные заявления о возможности не производить замену уцелевших окон, дверей, радиаторов. Тем, кто этого не сделает, обещают быстрый демонтаж и монтаж с соответствующим результатом, который все видели неоднократно, когда подрядчики покидают квартиры полуразрушенными", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на территории временно оккупированных районов Луганской области, приближенных к линии фронта, россияне отключили мобильную связь . Местные жители теперь не в состоянии связаться с родственниками, знакомыми или позвонить по телефону в больницу или коммунальные службы.