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У Старобільську на тимчасово окупованій Луганщині "влада" оголошує безхазяйними будинки, в яких живуть люди, лише через те, що їх не було вдома під час відповідної перевірки

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує RegioNews.

"У Старобільську до списку безхазяйної нерухомості потрапляють квартири і будинки, власники яких нікуди не виїжджали – ані на підконтрольну Україні територію, ані вглиб РФ. Обстежуючи нерухоме майно, місцеві колаборанти відносять його до тієї чи іншої категорії, відштовхуючись від наявності чи відсутності господарів безпосередньо під час перевірки", – написав він.

Лисогор зазначив, що мешканці дізнаються про те, що їхня оселя оголошена "безхазяйною" з повідомлень про так звану "націоналізацію" житла. Власники змушені терміново доводити своє право на майно, щоб не втратити його.

Нагадаємо, на території тимчасово окупованих районів Луганської області, наближених до лінії фронту, росіяни відключили мобільний зв'язок. Місцеві мешканці тепер не в змозі зв'язатися з родичами, знайомими або зателефонувати в лікарню або комунальні служби..