Вибухове відео: на Луганщині ЗСУ знищили російський "Піон"
На Сіверському напрямку, в районі Лисичанська Луганської області, українські артилеристи влучним ударом знищили російську самохідну артилерійську установку 203 мм 2С7 «Піон»
Про це повідомляє офіційний Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", передає RegioNews.
Військові зазначають, що в момент нанесення удару по позиції ворожого "Піону", відбувалося розвантаження боєкомплекту з вантажівки "КамАЗ". Внаслідок влучання сталася епічна детонація.
"Вибухове відео від Оперативно-тактичного угруповання "Луганськ", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 7 жовтня російська армія втратила близько 1 340 військових. Також ЗСУ знищили сім ворожих танків, 30 бойових броньованих машин і 47 артилерійських систем.
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