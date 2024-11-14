фото: Офіс Генерального прокурора

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Попередньо відомо, що 10 листопада на околицях села Терни Лиманської громади військові РФ напали на мирну мешканку.

"Жінка йшла вулицею, коли російські військові відкрили по ній вогонь. Внаслідок пострілу зі стрілецької зброї вона загинула на місці", — йдеться в повідомленні.

Наразі тривають оперативні слідчі дії для встановлення всіх обставин трагедії та ідентифікації загиблої.

Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людини.

Нагадаємо, у селі Новоолексіївка Покровського району Донецькій області російські загарбники вбили цивільного чоловіка. Правоохоронці розпочали розслідування.

Раніше окупанти вбили двох жінок у Селидовому на Донеччині та розстріляли цивільне авто.