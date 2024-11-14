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14 листопада 2024, 12:25

На Донеччині росіяни вбили 2 та поранили 8 цивільних

14 листопада 2024, 12:25
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фото: Нацполіція
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Вчора, 13 листопада, російські війська завдали 3 038 ударів по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих атак загинули двоє цивільних, ще восьмеро — дістали поранення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.

Окупанти атакували міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка, Покровськ, Торецьк, селища Удачне, Шевченко, села Новотроїцьке, Предтечине та Шевченко.

Російські загарбники пошкодили 63 цивільних об’єкти, з них — 41 житловий будинок.

"По Новотроїцькому окупанти вдарили дроном – вбили цивільну особу, ще двох людей поранили. Село Шевченко ворог накрив із РСЗВ "Смерч" — одна людина загинула та одна зазнала поранень, пошкоджено адмінбудівлю", — йдеться у повідомленні.

Протягом 13 листопада:

  • Костянтинівку війська РФ атакували трьома авіабомбами "ФАБ-250" та артилерією — постраждали четверо мирних жителів. Пошкоджені 26 приватних будинків, адмінбудівля, підприємство, чотири лінії електропередач, два газопроводи та два цивільних авто.
  • У Предтечиному внаслідок артобстрілу травмована людина, пошкоджена приватна оселя.
  • На Миколаївку Росія скинула три бомби "УМПБ Д30СН" — руйнувань зазнали три багатоквартирних будинки, об’єкт інфраструктури.
  • По Краматорську влучили дві бомби "ФАБ-250" із модулем УМПК — пошкоджені вісім приватних будинків та інфраструктурний об’єкт.
  • У Дружківці ударом БпЛА пошкоджений приватний будинок, мікроавтобус і газопровід.
  • У Покровську внаслідок влучання дрону пошкоджений приватний будинок.

За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

Нагадаємо, вдень 13 листопада російські військові вдарили по Краматорську на Донеччині та влучили в школу.

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