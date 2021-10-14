На Донбассе задержали боевика "ЛНР": опубликовано видео допроса

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Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали на линии разграничения боевика так называемой “ЛНР”. Мужчина был вооружен огнестрельным оружием и осуществлял разведку оставленных позиций Вооруженных Сил Украины

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"Боевик грубо нарушил достигнутые договоренности, поскольку он не имел права находиться на этой территории, да еще и с оружием. Его задачей, согласованной в рамках Трехсторонней контактной группы, должно было быть разминирование соседнего участка. На нем планируется открыть новый пункт пропуска с временно оккупированными территориями", - отметили в службе.

По данным СБУ, задержанный является выходцем из Алчевска и является участником одного из подразделений "народной милиции ЛНР". Кроме того, он подозревается в совершении умышленного убийства в 2010 году.

В 2014 году он вступил в ряды незаконного формирования "Брянка СССР". Впоследствии "служил" в минометном взводе и принимал активное участие в сопротивлении силам АТО/ООС на Луганщине. В частности, обстреливал из миномета позиции украинских военных в Попасной и Золотом.

Во время задержания фигурант имел при себе пистолет ПМ с двумя снаряженными магазинами, военный билет и удостоверение СЦКК (Специального центра контроля и координации прекращения огня).

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в сентябре у "общественного активиста" со Львовщины нашли тайник со взрывчаткой и гранатами.

Также на Донбассе СБУ обнаружила три схрона боевиков в районе операции Объединенных сил (ООС).