13:06  14 октября
На границе "красной" зоны карантина находятся пять областей - Кузин
12:13  14 октября
В Украине "оранжевой" зоне соответствуют уже 17 областей
18:13  14 октября
Боевики на Донбассе не нарушали "тишину" в День защитников и защитниц Украины
UA | RU
UA | RU
14 октября 2021, 17:09 6

На Донбассе задержали боевика "ЛНР": опубликовано видео допроса

14 октября 2021, 17:09 6
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали на линии разграничения боевика так называемой “ЛНР”. Мужчина был вооружен огнестрельным оружием и осуществлял разведку оставленных позиций Вооруженных Сил Украины

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"Боевик грубо нарушил достигнутые договоренности, поскольку он не имел права находиться на этой территории, да еще и с оружием. Его задачей, согласованной в рамках Трехсторонней контактной группы, должно было быть разминирование соседнего участка. На нем планируется открыть новый пункт пропуска с временно оккупированными территориями", - отметили в службе.

По данным СБУ, задержанный является выходцем из Алчевска и является участником одного из подразделений "народной милиции ЛНР". Кроме того, он подозревается в совершении умышленного убийства в 2010 году.

В 2014 году он вступил в ряды незаконного формирования "Брянка СССР". Впоследствии "служил" в минометном взводе и принимал активное участие в сопротивлении силам АТО/ООС на Луганщине. В частности, обстреливал из миномета позиции украинских военных в Попасной и Золотом.

Во время задержания фигурант имел при себе пистолет ПМ с двумя снаряженными магазинами, военный билет и удостоверение СЦКК (Специального центра контроля и координации прекращения огня).

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в сентябре у "общественного активиста" со Львовщины нашли тайник со взрывчаткой и гранатами.

Также на Донбассе СБУ обнаружила три схрона боевиков в районе операции Объединенных сил (ООС).

Донбасс ООС война разведка боевики

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Чрезвычайные" жалобы. Есть ли где-то реальная угроза срыва отопительного сезона
Убежище либерал-националистов. Как Притула собирает свою новую команду из успешных "старых лиц" Западной Украины
Все публикации »
Янина Соколовская
Виталий Бала
Алексей Голобуцкий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram