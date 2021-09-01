15:48  01 вересня
У Харківській області призначили нового керівника поліції
14:47  01 вересня
В Україні зросли виплати за субсидіями: у яких областях найбільше
08:09  01 вересня
Доба в ООС: зафіксовано вісім порушень, окупанти гатили по Красногорівці із заборонених озброєнь
UA | RU
UA | RU
01 вересня 2021, 14:59 593

На Донбасі виявили схрон зброї

01 вересня 2021, 14:59 593
Читайте также на русском языке
Фото: сайт СБУ
Читайте также
на русском языке

На Донеччині поблизу лінії розмежування Служба безпеки виявила у покинутій житловій будівлі схрон зі зброєю

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За інформацією слідства, облаштував його один з учасників незаконного збройного формування "ДНР" "Пятнашка". Бойовик сховав зброю у власній оселі у селі Мар'їнка Покровського району, поблизу лінії розмежування. Наразі він переховується на окупованій території Донеччини.

У ході обшуку схрону, розміщеного на території покинутої житлової будівлі, вилучено: майже три тисячі набоїв різного калібру; п'ять гранат РГД-5; дев'ять гранат Ф1; дві гранати РГН; запал УДЗ до гранати РГН; вісім гранатометних пострілів ВОГ-17; два гранатометних постріли ВОГ-25; два постріли до ручного протитанкового гранатомета РПГ-7; три хвостовики до пострілів РПГ-7; три снаряди калібру 23Ч152 мм; два детонатори для артилерійського боєприпасу.

Вилучені засоби ураження передано на експертизу.

Нагадаємо, днями у місті Бровари Київської області на території закинутої споруди місцевий житель виявив дві сумки з боєприпасами.

зброя схрон Україна Донбас Донецька область

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Судова осінь. Як Хмельницький намагався виторгувати собі дешевий газ, і до чого тут битва Зеленського з Кличком
Скандал у Рівному на рівному місці. Що не так із закинутим єврейським цвинтарем та як з цим бути
Всі публікації »
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram