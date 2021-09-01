На Донбасі виявили схрон зброї

Фото: сайт СБУ

На Донеччині поблизу лінії розмежування Служба безпеки виявила у покинутій житловій будівлі схрон зі зброєю

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За інформацією слідства, облаштував його один з учасників незаконного збройного формування "ДНР" "Пятнашка". Бойовик сховав зброю у власній оселі у селі Мар'їнка Покровського району, поблизу лінії розмежування. Наразі він переховується на окупованій території Донеччини.

У ході обшуку схрону, розміщеного на території покинутої житлової будівлі, вилучено: майже три тисячі набоїв різного калібру; п'ять гранат РГД-5; дев'ять гранат Ф1; дві гранати РГН; запал УДЗ до гранати РГН; вісім гранатометних пострілів ВОГ-17; два гранатометних постріли ВОГ-25; два постріли до ручного протитанкового гранатомета РПГ-7; три хвостовики до пострілів РПГ-7; три снаряди калібру 23Ч152 мм; два детонатори для артилерійського боєприпасу.

Вилучені засоби ураження передано на експертизу.

Нагадаємо, днями у місті Бровари Київської області на території закинутої споруди місцевий житель виявив дві сумки з боєприпасами.